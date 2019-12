Red Nica Salud comparte experiencias de organizaciones que aglutina

8 a.m.

Organizaciones que pertenecen a la Red Nica Salud participaron de una feria donde compartieron sus experiencias, logros y desafíos en las distintas áreas de intervención en las que trabajan en sus comunidades.

Historias de éxito como la de Aarón Vázquez se visibilizaron en este encuentro. Este joven de 23 años originario del municipio de Somoto, departamento de Madriz, logró dejar las calles para dedicarse al negocio de la apicultura con otro grupo de jóvenes organizados en cooperativas gracias al apoyo técnico del Instituto de Promoción Humana (INPRHU).

“Cuando yo entré a la apicultura lo hice por curiosidad, prácticamente no sabía nada, entonces durante el transcurso del tiempo me fui enamorando de la apicultura y me fue gustando, con el tiempo defendí un plan de negocios y fueron aprobadas unas colmenas. Ahora formo parte de una cooperativa de jóvenes y también oferto productos apícolas y con eso le ayudo a mi familia además de mis gastos en la universidad”, relató Vázquez.

Asencio Urbina, director del Programa Niñez y Salud Comunitaria de INPRHU- Somoto, destaca que esta organización ya tiene 17 años trabajando en la formación técnica de jóvenes vinculada al emprendedurismo.

“Esa experiencia de formación terminaba hasta llegar a la parte de creación de asociaciones de jóvenes. INPRHU ha dado un salto en cuando al proceso formativo y dar un curso además de la formación en lo que son planes de negocio a financiar ideas de pequeños negocios al punto de que muchos jóvenes se han organizado y han constituido cooperativas”, explicó.

El Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS) también ha incidido en el municipio de Nagarote a través de un proyecto de emprendimiento dirigido a mujeres a través de la elaboración de ropa.