Tips para pagar menos en su factura eléctrica

Con la última alza a la tarifa energética que comenzó a aplicarse a partir del primero de junio de este año, los usuarios ahora deben pagar 9.7 % más, por eso los expertos recomiendan realizar un monitoreo constante de su medidor en el hogar para evitar que usted pague de más a la distribuidora por un recibo alterado.

Rubén Arriola, Director del Centro de Consultoría del Gestor al Consumidor, sugiere una forma sencilla de llevar un control del consumo energético: anotar diario en un cuaderno la lectura de consumo que refleja el equipo de medición.

“El medidor se lee de izquierda a derecha como que estás viendo un reloj digital. Los primeros dos números que vos mirás ese es tu consumo y lo llevás consecutivamente día a día y de esta manera comparás con el recibo que te dejan los lectores de la empresa distribuidora y si mirás que hay alguna discordancia metés en reclamo la siguiente factura en un reclamo de primera instancia”, explicó.

La actual situación económica que enfrenta el país producto de la crisis política dificulta mucho más a los usuarios poder costear la actual tarifa, por eso las medidas de ahorro energético son importantes.

Arriola recomienda “desconectar todos los aparatos eléctricos que no están en uso, no encender todas las luminarias de la vivienda sólo la que se necesite utilizar, no colocar la refrigeradora muy cerca de la pared y evitar abrirla constantemente, planchar de una sola vez en la semana, quincena o mes. No mantener los microondas conectados porque eso consume energía eléctrica".

En el marco del Programa para Fortalecer el Sector Eléctrico en Nicaragua, el año pasado el gobierno aprobó una reforma a la Ley que permitió aplicar el 7 % del IVA a los ciudadanos que usan entre 151 y 300 Kwh hora y redujo el subsidio a aquellos que consumen menos de 150 Kwh hora al mes.

El plan del gobierno es reducir gradualmente el subsidio de aquí al 2020.