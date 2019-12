Inflación interanual fue de 5.63% en junio, similar al mismo período del 2018

Datos del Banco Central indican que Nicaragua presentó una inflación interanual en junio de 5.63% similar al 5.67% que se presentó en ese mismo mes pero en el año 2018.

Para el economista Luis Murillo esta cifra es un reflejo que la economía del país muestra aún señales de deterioro que no han sido superadas por las políticas implementadas del gobierno.

Gracias a Dios en el caso de Nicaragua no estamos llegando a los niveles de inflación que se llegó en los años 80, ni los niveles de inflación que tiene Venezuela. Sin embargo, esto no significa de que las cosas vayan bien porque estamos teniendo una deflación, no aumento salarial, pérdida del poder adquisitivo y desempleo que en el futuro podrían empujarnos a una depresión económica, explicó el economista Luis Murillo.