Funides proyecta que reforma tributaria no lograría recaudar los C$ 10 millones

Basándose en información compartida por funcionarios y datos del informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) prevé que el Estado tendría un déficit de al menos C$ 7.000 millones con respecto a los C$ 10.000 millones que se planteó recaudar al finalizar el año, es decir, la reforma aprobado el 27 de febrero solo lograría una recaudación de C$ 3.000 millones al cierre de 2019.

Fue un absurdo que estando fracturada la economía; al caer las inversiones, los ingresos por turismo y una caída en la demanda del consumo en el sector comercio, se planteara una reforma fiscal para recaudar más dinero y cuando hacés estas proyecciones no la hicieron correctamente, explicó el jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista, (PLC), Jimmy Blandón.

La medida recaudatoria ha afectado ya a las medianas y grandes empresas al aumentarle del 1% hasta 3% el Pago Anticipado del Impuesto sobre la Renta, mientras que a los 63 productos que integran la canasta básica les provocó una tendencia alcista afectando directamente al consumidor final.

Como este gobierno actúa por caprichos, por sensatez debemos de prepararnos porque puede venir un incremento del IVA, advirtió Alfredo César, diputado del Partido Conservador (PC).

Datos oficiales reflejan que en los 3 meses de este año se registra una merma del 13% sobre la recaudación del Impuesto sobre la Renta (IR), un 13.5% al Impuesto sobre al Valor Agregado (IVA) , 3.9% de caída al Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) y un 3.2% al Impuesto Conglomerado de Combustibles o sea más de C$ 2.550 millones de córdobas se han dejado de percibir.

La proyección recaudatoria del gobierno sin reforma fiscal estaba estimada en C$ 59.413 millones entre enero a diciembre de este año, sin embargo entre el 1 enero al 15 de mayo las reaudaciones alcanzaron los C$ 28.319 millones y se suma a esa cifra los C$ 3.000 millones que el Estado estaría obteniendo al finalizar el año. Con esto se presentaría un déficit de al menos C$ 28.094 millones a lo que se tenían previsto en recaudación de impuestos.