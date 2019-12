Economía de Nicaragua camina a “ciegas” sin datos del BCN

Informes de datos macroeconómicos que no presenta el Banco Central de Nicaragua (BCN) desde hace más de 6 meses estaría llevando al país hacia un futuro incierto, señala el economista José Luis Vélez.

Entre los indicadores con mayor rezago destacan la falta de información en el empleo, las inversiones extranjeras directas, las importaciones, la recaudación de impuestos, llegada de turistas, los salarios mínimos promedios y datos de la construcción privada.

Según la interpretación de Vélez, con esto el gobierno busca no generar pánico entre los inversionistas y ha apostado a una política de incertidumbre de información sobre lo que realmente ha generado la crisis económica, política y social de Nicaragua.

No es fácil la situacion del Banco Central, no pueden decirlo todo, para ellos es mejor esconder la información para no generar mayor pánico del que existe ya en el sector financiero por la fuga de capital de los depósitos del público, reitera el economista.