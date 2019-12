Comerciantes esperan que venta de ropa, botas y accesorios vaqueros mejoren en los próximos días

Por segundo año consecutivo, la venta de vestimenta, calzado y accesorios alusivos a los fiestas agostinas que se celebran en Nicaragua del 1 al 10 vuelven a estar deprimidas debido a la falta de recursos económicos en los hogares, reconocieron comerciantes del Mercado Roberto Huembres.

Aunque este año las botas, las fajas, pantalones, sombreros y camisas al estilo vaqueras tienen un precio inferior a la de años pasados, las ventas apenas han logrado moverse hasta un 25%, aseguran comerciantes.

"La situación económica y política del país esta afectando mucho la actividad comercial debido a que la gente está buscando lo más económico, pero esperamos que las ventas mejoren en los próximos días", indicó Heidi Sánchez, propietaria de Calzado Grethell.

En los mercado podrá usted encontrar variedad en estilo y precio. Una bota texana ronda los C$ 1,800 córdobas, la faja de cuero vaquera oscila en los C$220 córdobas, el sombrero distintivo de estas fecha lo podrá encontrar entre C$ 350 a C$ 550 córdobas, mientras el pantalón a C$ 850 córdobas y la camisa estilo vaquera en C$ 700 córdobas.

"Nosotros como comerciante del Mercado Roberto Huembres ya estamos preparados con toda la variedad de camisa a cuadros, pantalones azulones tanto para damas, caballeros y niños a precios cómodos", explicó Roger Rodríguez, de tienda Rodríguez Rodríguez.

Si quiere lucir un atuendo vaquero en las actividades de las fiestas patronales de Managua alístese como mínimo un presupuesto de C$ 3,820 córdobas.