FUNIDES: Datos de Hacienda por recaudación son "escuetas" e impulsarán la recesión económica

A pesar que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) pronosticaba que el gobierno lograría recaudar unos C$ 3 millones, producto de la reforma fiscal en febrero, el Ministro de Hacienda Crédito y Público recientemente anunció que con la medida han logrado ingresos adicionales de C$ 4,442 millones, de los C$ 11, 000 millones que se planteaba al cierre del año 2019.

"Las declaraciones del Ministro de Hacienda son deplorables, porque cuando se habla de incremento de impuestos que han generado ingresos adicionales, lo básico y elemental es saber con relación a qué ¿con lo del año pasado? ¿lo del mes pasado? ¿al sistema con y sin reformas? Realmente fueron muy escuetos con el informe", aseguró Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDES.

Lo recaudado en los últimos 4 meses se sigue obteniendo a través de la aplicación de Impuestos por Derecho Arancelario a la Importación (DAI), la eliminación de exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a un sinnúmero de productos para el sector agropecuario e impuestos selectivo de consumo varios.

"El Señor ministro está presentando la cifra por términos de precios corrientes, o sea el efecto inflacionario, una vez que sé dé este efecto, se tendrá que observar cuál es el comportamiento de esta recaudación en términos reales, ya no en términos corrientes, y es ahí donde creo que se llevarán una sorpresa, porque la reforma fue aplicada en momentos que no era de bonanza económico”, expresó Néstor Avendaño, director de Copades.

Producto de la crisis de abril, el Estado de Nicaragua presentó un déficit de al menos 11 millones de córdobas en las arcas públicas, lo que obligó a reformar el Presupuesto General de la República 2019 e implementar impuestos a las empresas y consumidores con una reforma a la Ley de Concertación Tributaria que ha dejado cierre de empresas y desempleo.