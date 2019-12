Hoteles capitalinos logran mantenerse por turismo de negocio y convenciones

La actividad económica de los hoteles capitalinos de cuatro y cinco estrellas ha disminuido desde que empezó la crisis social y política en Nicaragua. Actualmente, los hoteles logran mantenerse con el turismo de negocios y convenciones.

Los hoteles poseen entre 120 a 150 habitaciones, actualmente la ocupación es de 46 habitaciones por día, es decir, un crecimiento del 30% respecto al 75% presentado en días previo a la crisis sociopolítica.

“Lo importante es que aquí tenemos la opción de convenciones, porque si dependeríamos solo de las habitaciones, estaríamos muy mal. Las convenciones se han recuperado un poco, pero no como antes de la crisis, donde la demanda de la ocupación por día era de 110 habitaciones”, explicó José Enrique Solórzano, Gerente General de Holiday Inn.

Solórzano aseguró que los clientes que realizan turismo de negocios o convenciones son originarios de países centroamericanos.

“Nicaragua no está siendo atractiva para la creación de nuevas empresas, porque nuestra economía sigue contraída. Hay menos inversionistas extranjeros que no desean depositar su capital en un país donde no se ha solucionado un conflicto sociopolítico que golpea constantemente nuestra economía”, aseguró Solórzano.