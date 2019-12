Acercamiento con Irán no le traerá beneficio económico al gobierno de Ortega, asegura analista

A juicio del analista político Ricardo De León, el acercamiento entre el gobierno de Nicaragua e Irán no pasará de ser un apoyo diplomático mutuo entre ambos países por sus coincidencias ideológicas. Considera que no tendrá ningún beneficio económico para el gobierno de Nicaragua.

Desde el fin de semana, el gobierno de Nicaragua se encuentra de visita oficial en Irán en busca de estrechar lazos bilaterales en materia económica, comercial y de asistencia técnica con el país islámico.

“Se cruzan los intereses entre ambos países porque desean desarrollar una estrategia basada en la no simpatía hacia los Estados Unidos. Pero no tiene un valor agregado, porque no hay inversiones, no hay comercio, no hay una cooperación que se diga ‘Irán nos apoya, nos ayuda’. Nicaragua no saca réditos comerciales de esa relación, en lo absoluto”, sostuvo De León.