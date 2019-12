Falta de datos económicos actualizados en el país imposibilita préstamos del FMI

Hasta abril de este año, según el último informe del Banco Central de Nicaragua (BCN), el país presentaba unas Reservas Internacionales Brutas de US$2,174.4 millones de dólares, lo que representa un 27% menos en relaciona al mismo periodo del año pasado, por lo que una opción para hacerle frente a estas debilidades sería pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero este panorama, según diputados de la Asamblea Nacional se ve imposibilitado.

Hay una afectación a la imagen país causada por las sanciones a funcionarios del Gobierno, pero a la vez se requiere para volver a subir la reserva, establecer un convenio con el FMI, pero no se puede porque está sancionado el país.

Si el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Nicaragua en estos días a evaluar la economía del país, se encontraría con una serie de estadísticas económicas desactualizadas, lo que según los legisladores sería otro detonante para no oxigenar las arcas del Estado.

“Nosotros esperamos en primer lugar que se haga público y se actualice todos los indicadores económicos, porque esta misión no puede operar a ciegas y algunos economistas estiman hasta un decrecimiento de -5% o -2%, lo más conservadores, datos reales no maquillados, son los que necesitamos", expresó Alfredo César, Diputado y ex presidente del BCN.