Transferencias y donaciones de instituciones del Estado oxigenaron finanzas de la ALMA

Concejales capitalinos afirman que la situación económica en Nicaragua puede afectar proyectos del Plan de Inversión Anual 2019, entre ellos la viabilidad, drenaje pluvial, programas sociales, deportivos y culturales. En el segundo trimestre de este año se hicieron necesarias transferencias de instituciones del Estado.

Lo que reprocho es que estas instituciones se ven incompetentes, todo por esa política de oxigenar el Presupuesto General de la alcaldía, además es una estrategia para que no se vea tanto el nuevo financiero, producto de la crisis política, social y económica, dijo Selin Figueroa, Concejal de Ciudadanos por la Libertad (CxL).

En cuanto a las donaciones y transferencias para completar proyectos, C$20 millones de córdobas provienen del Instituto Nicaragüense de Deportes, C$1 millón 233 mil córdobas del Banco Central de Nicaragua (BCN), C$12 millones del SINAPRED, 31 millones de córdobas del Instituto de Vivienda Urbana y Rural Nicaragua (INVUR) y C$7 millones 901 mil donados de Disnorte-Dissur, todos ellos suman C$75 millones de córdobas en transferencias.

Mientras tanto la Alcaldía de Managua (ALMA) dice que completó 233 proyectos con una inversión de 332 millones de córdobas, sin embargo concejales de Managua no creen que se vean reflejados físicamente, ya que son 278 de obras contempladas en el Plan de Inversión Anual (PIA) las que se deben ejecutar este año, pero la baja recaudación de impuestos les afecta sus finanzas.

Este informe fue presentado en el tercer cabildo anual abierto, donde vimos que la población llevó muchas quejas y propuestas que ya se habían aprobado en el PIA 2019, pero no se les han cumplido, y lo peor es que este 15 de octubre debemos presentar el PIA 2020, por lo que no debemos llenar de esperanzas a la población si no le vamos a cumplir económicamente, aseguró Marvin Martínez, Concejal del PC.