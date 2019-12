Presupuesto General 2020 contempla fondos para autoridad del Gran Canal de Nicaragua

10:33 a.m.

7 millones 603 mil córdobas serán desembolsados del Presupuesto General de la República 2020 para la autoridad del Gran Canal Interoceánico, una comisión cuyas funciones se desconocen pues este megaproyecto fue detenido y no muestra avances en donde iba a supuestamente ejecutarse.

"Ese es dinero del pueblo nicaragüense, por lo tanto no se puede estar desperdiciando en una institución que no existe, que no contribuye al bien de la nación y más en un momento de recesión económica que ese dinero serviría para acabar con otros males que atacan a la nación", aseguró Alfredo César, diputado de la Asamblea Nacional.

Según la ley del Canal Interoceánico, si en seis años no se veían avances, el 13 de junio de 2019 se debía derogar el reglamento y reformarlo en la Asamblea Nacional.

"Para el señor presidente, mantener esta autoridad es muestra, según él, de que no tienen debilidad, no da su brazo a torcer, para él ceder es debilidad, entonces aunque Wang Jin desapareció del mapa con el dinero de los nicaragüenses y no hay obras de inicio de este megaproyecto va a continuar en el presupuesto", afirmó Elíseo Núñez, analista político.