Diputado opositor: “Nicaragua vive en dos economías paralelas”

Según el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, Nicaragua “vive en dos economías paralelas” a partir de abril del año pasado debido a la ruptura de la alianza público-privado.

Para el diputado opositor esta situación debe resolverse para que el país pueda superar la situación económica que enfrenta actualmente.

“El Gobierno está tratando de no resolver la crisis política y mientras no se resuelva estamos seguros que no se resolverá la crisis económica que ya nos va a llevar por dos años en contracción”, señaló Miguel Rosales.

El diputado además resaltó que el Gobierno ha acusado públicamente a miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de haber cometido “terrorismo económico” al convocar a paros nacionales que tuvieron como fin reducir las recaudaciones estatales “que oxigenan al Gobierno”.

Según el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Luis Barbosa, actualmente no existe una ruptura entre el Gobierno y el sector privado.

“¿Cuál ruptura? Aquí el que quiere trabajar producir lo va hacer, el que no quiere producir, no lo va hacer. Los empresarios que quieren trabajar van a obtener ganancias, (pero) ya no tendrás los millones que estaban acostumbrados a obtener”, refirió Luis Barbosa.

Recientemente el Gobierno creó la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), integrada por empresarios de tendencia sandinista, para hacerle competencia al COSEP.