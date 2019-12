Diésel aumenta 1.74 córdobas por galón

A partir de este domingo los combustibles sufrieron un alza de precio, impactando el bolsillo de los nicaragüenses.



La gasolina súper aumentó 0.20 centavos por litro (0.75 centavos por galón), para venderse el galón en 108.50 córdobas, mientras la gasolina regular experimentó un alza de 0.29 centavos por litro (1.09 por galón).



El diésel fue el combustible que más aumentó su precio, sufriendo un alza de 0.46 córdobas por litro (1.74 córdobas por galón).

El galón de diésel ahora se cotiza en 106.42 córdobas.



Los nicaragüenses aseguran que se ven muy afectados con el aumento del precio del combustible, que cada semana sube en promedio entre 15 y 30 centavos.



"Sería bueno que el valor de los combustibles en Nicaragua se mantuviera más bajo, como vehículo particular tengo que invertir semanalmente más de 550 córdobas", manifestó el ciudadano Moisés Rodríguez.



Los conductores del transporte selectivo también aseguran que se ven afectados por el alza de los precios de los combustibles.



"Cada semana nuestras ganancias se nos están mermando, cuando baja (la gasolina) no es lo suficiente y cuando aumenta es un alza fuerte y eso nos impacta económicamente. Los pasajeros no quieren pagar las carreras más caras", explicó Miguel Méndez, cadete de taxi.



En lo que va del año 2019, la gasolina regular y la súper registraron 33 alzas de precios, mmientras el diésel sufrió 34 aumentos.