El INSS perdió 25,000 afiliados del sector construcción en 2019

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), perdió en 2019 al menos 25,000 afiliados en el sector construcción, lo que representa un aumento en la informalidad y la migración de la mano de obra nica.

Actualmente el INSS solo cuenta con 8,000 trabajadores del sector construcción, cuando antes tenía afiliados 33,000 obreros.

“Laboralmente pasan a la informalidad. Si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad social vemos de que están desprotegidos a la hora de la asistencia médica. Desde el punto de vista tributario, a varios de ellos que ganaban antes más de 10,000 córdobas por las horas extras, se les aplicaba el IR, eso pasaba a manos del Estado, que es otro perdedor”, explicó José Antonio López, experto en derecho laboral.

Por su parte el sindicalista Nilo Salazar, defensor de los trabajadores de la construcción, aseguró que a los pocos que se les da una plaza, les vulneran todos su derechos sociales y laborales.

Nilo Salazar puso como ejemplo de esta situación el caso de más de 500 obreros que construyen el hospital departamental de Chinandega.

“Hay problemas de maltrato, los trabajadores trabajan por producción y no se les paga en tiempo y forma, no les pagan materiales, porcentaje de altura, hay una serie de incumplimientos del convenio colectivo y condiciones de trabajo, porque hay una ley de seguridad e higiene y no todos tienen herramientas de protección”, dijo Salazar.

Según Nilo Salazar debido a las condiciones que enfrenta actualmente el país, muchos trabajadores de la construcción han decidido migrar a países como Costa Rica, Panamá y Honduras.