Gobierno de Nicaragua compra acciones en el BIRF

El Gobierno de Nicaragua a través de la Asamblea Nacional aprobó la compra de 191 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una de las cinco instituciones que integran el grupo del Banco Mundial, en el cual Nicaragua desde 1980 ha tenido acceso a 1,357 millones de dólares, para programas y proyectos sociales.

Sin embargo, con la compra de estas acciones, el país aún no logra tener acceso a financiamiento por no cumplir con los requisitos que pide el BIRF, entre los cuales está: tener como PIB per cápita por cada habitante, al menos 4 mil dólares anuales. En Nicaragua actualmente cada habitante vive con tan solo un promedio de 2 mil dólares al año.

Por la compra de estas acciones el país tendría acceso a financiamiento en el Banco Mundial, una vez que el Gobierno de Estados Unidos levante las sanciones económicas contra Nicaragua, las cuales también restringen el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras las sanciones de Estados Unidos, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es el que ha otorgado préstamos al Gobierno de Daniel Ortega.

La aprobación de las compra de las acciones en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, se realizó este miércoles, y contó con 74 el votos a favor.