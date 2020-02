DGI publicará “lista negra” de empresas que no paguen impuestos

La Dirección General de Ingresos (DGI), anunció que a partir de este martes, la institución publicará una lista con los nombres de las empresas que están en mora en el pago de sus impuestos.

“La DGI informa a los contribuyentes en estado de morosidad que de conformidad con el artículo 146, numeral 16 del Código Tributario de la República de Nicaragua, se faculta a la DGI a publicar la lista de deudores con la administración tributaria”, infirmó la institución a través de una circular.

En este sentido, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) interpreta la medida como intimidatoria y de hostigamiento, cuando existen casos de empresas que no declaran ante la DGI, debido a que tienen en trámites sus reclamos.

"Hay que ver si esto es legal, porque muchas veces pasa que hay casos en los que las empresas no declaran a la DGI porque tiene en procesos reclamos, ahora la circular no deja claro que pasará con este tipo de empresas que enfrentan este proceso, prácticamente con la circular el Gobierno no está dejando nada claro y se puede interpretar bajo su discrecionalidad", señaló Sergio Maltez, presidente de Cadin.

Por su parte, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua a través de su presidente, Carmen Hilleprandt , consideró que esta medida es un tema delicado que podría generarle a las empresa mala reputación, pero reconoció que el gremio esta consiente que deben pagar los impuestos sin ejercer presión debido a la situación de iliquidez que atraviesan muchas pequeñas, medianas y grandes empresas como consecuencia de la crisis que afecta al país desde 2018.

Los empresarios señalaron que aunque existe el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), órgano para acudir en casos de que el contribuyente considere que la DGI aplica cobros arbitrarios, en el 85% de los casos, las resoluciones fallan en contra de las empresas, dejándolos sin alternativa.