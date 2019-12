INDEC: Urge que se regulen precios del combustible

La constante alza que sufren los precios de los combustibles sigue afectando la economía de las familias nicaragüenses y de sectores económicos del país.

Por años, el Instituto Nicaragüense de de Defensa de los Consumidores (INDEC) ha insistido al Gobierno en la necesidad de establecer un ente regulador de precios para acabar con las bruscas e injustificadas alzas en el costo del combustible que afectan al bolsillo de los nicaragüenses.

“En Nicaragua es bueno que realmente exista un ente regulador, ya que no hay. Desde el año 2000 a esta parte no hay un ente regulador, son 18 años que tenemos de no tener un ente regulador. Por un lado eso y por otro lado ¿Quiénes están definiendo el costo del combustible? Lo están definiendo prácticamente las petroleras, ellos se ponen de acuerdo y dicen: vamos a aumentar esto (el precio del combustible), aunque a nivel internacional esté bajando”, señaló Marvin Pomares, director ejecutivo del INDEC.

A pesar que el precio internacional del barril de petróleo hasta este viernes se cotiza en US$63.55 dólares, los usuarios en Nicaragua siguen pagando uno de los precios más altos de América Latina por los hidrocarburos.

“Si, es necesario que haya alguien que regule los combustibles, pero como ya sabemos todo está en un sólo grupo de personas que no nos ayudan ni nos benefician en nada a nosotros los transportistas, creo que esa sería mi sugerencia, que haya un ente que regule los precios de los combustibles”, manifestó Rolando Díaz, conductor de taxi.

De acuerdo al INDEC, uno de los sectores que han sido afectados es el de transporte de carga internacional que transita por el país.

“Ellos (los transportistas de carga pesada) estaban expresando que muchas veces pierden las licitaciones por el alto costo del combustible y esto es un impacto verdaderamente negativo para ellos, y también que muchas veces prefieren echar gasolina en otro país y no aquí, porque tal vez en otro país es un poco más barato”, sostuvo Pomares.