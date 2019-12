Panaderías optimistas para el inicio de la temporada navideña

9:51 a.m.

Lamentablemente, "el pan de cada día" se le terminó a Jorge Medina; después de trabajar por más de 25 años en el sector panificador, la situación económica del país lo obligó a cerrar su panadería dejando sin trabajo a 8 colaboradores, ahora está detrás de un mostrador vendiendo pan.

Esta situación la están viviendo decenas de panificadores y los que han logrado perdurar mantienen sus esperanzas en estos últimos 15 días de noviembre y en el mes de diciembre para poder vender durante la temporada alta para este sector.

Aunque el quintal de harina mantiene su precio estable en 750 córdobas, las alzas en los costos de la energía eléctrica es su principal "dolor de cabeza".

"Ahora me tocó el turno a mí con esto que vive el país, siempre he vivido de la panadería ahora me siento como desempleado porque eso era mi diario vivir de la panadería y lamentablemente tuve que cerrar porque las ventas se cayeron", expresó el panadero Jorge Medina.

Para Mirna Ugarte, dueña de una panadería en la colonia Don Bosco, estos últimos meses del año son importantes para sus ventas.

"Estamos confiando en Dios que nos vaya bien porque esto que vive el país nos afecta a todos. Pero creo que esta navidad va hacer triste porque los padres están sin sus hijos, algunos están presos, otros han emigrado, el dinero que ganamos cada mes ya no nos rinde y los productos están caros. Ademas hay una inseguridad y las ventas se han bajado porque ya no tenemos la misma clientela de antes", señaló Ugarte.