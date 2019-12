Semana de baja en los precios de los combustibles y gas licuado

Por segunda semana consecutiva en lo que va del año 2019, los precios de los combustibles registran una baja de hasta 50 centavos córdobas por litro.

En la estación de combustibles ubicada en la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis (Fenicootaxi) la presentación de la gasolina súper pasó de 27.92 córdobas a 27.67 córdobas, una baja por litro de 25 centavos, en el caso de la gasolina regular el litro pasó de costar 26.88 córdobas a 26.58 representando una reducción de 30 centavos y finalmente el diésel que tenía un valor de 26.32 córdobas esta semana se vende en 25.82, con una baja de 50 centavos.

"Si sigue bajando el costo de los combustibles, eso me permite ya no rellenar mi vehículo con 300 córdobas; sino un poco más" afirmó Néstor Palacios, conductor de vehículo particular.

Esta semana también los hogares se vieron sorprendidos con una baja de hasta 70 córdobas en el gas licuado de 25 libras, cilindro que es demandado por al menos 1 millón de nicaragüenses para su uso en el hogar o negocios caseros.

"La baja se está presentando por la caída que está presentando el petróleo en el mercado internacional que hoy cerró en 48.70 dólares el barril y eso permite que todos sus derivados tengan que ajustarse", expresó Marvin Pomares, Director del Instituto de Defensa al Consumidor, (Indec).

Según el INDEC, fueron 12 semanas consecutivas que el gas licuado permaneció estable, pero este domingo presentó una baja considerable, que en el caso del cilindro de 10 libras fue de C$28 córdobas para costar ahora C$117.50, mientras el de 25 libras bajó C$70 córdobas para comprarse en C$284 y el cilindro de 100 libras bajó C$231 córdobas para venderse en C$1,293.