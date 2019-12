Adele anuncia separación de su esposo Simon Konecki

10:45 a.m.

Un comunicado de la artista británica Adele confirmó la separación de esta con su esposo Simon Konecki, tras siete años de relación.

Adele y Konecki tienen un hijo en común, Angelo, de 6 años de edad.

“Se comprometieron a educar juntos con amor a su hijo y piden respeto a su vida privada”, señala parte del comunicado sin dar mayores detalles sobre el motivo de su separación.

La cantante contrajo matrimonio con Simon en 2016 en una ceremonia privada y la notica se hizo pública cuando la misma Adele habló sobre el enlace en una gala de los premios Grammy.

La artista saltó a la fama en 2008, con los hits “Chasing Pavements” y “Hometown Glory”.

En 2011 se aseguró el éxito mundial con su álbum “21”con los temas de culto “Someone Like You” y “Rolling In The Deep”.