Luisito Comunica sobre Nicaragua: “tienen un país hermoso”

Luis Arturo Villar, mejor conocido en la comunidad de los youtubers como Luisito Comunica, publicó el primer video de su gira por Nicaragua, que empezó el pasado 15 de abril.

Durante una semana, Luisito visitó varios sitios turísticos de la tierra de lagos y volcanes, entre los que destacan el Volcán Mombacho, el Cerro Negro, las Isletas de Granada entre otro.

En su primer video, titulado "El país que me aconsejaron NUNCA visitar", el youtuber mexicano explica las primeras impresiones que tuvo sobre la nación, en especial, sobre el contexto sociopolítico que atraviesa.

En los próximos días, Luisito señaló que estará subiendo más videos con aventuras específicas que vivió durante su estadía de una semana en el país:

En 5 días he visitado tres volcanes, dos playas, una cárcel abandonada, me deslicé sobre ceniza volcánica, navegué entre 365 islas, sentí el calor de un cráter, probé cosas exquisitas y he conocido a cientos de seguidores.



Gran decisión haber venido a Nicaragua 🇳🇮😍