Familia Kardashian-West da la bienvenida a su cuarto hijo

“Él está aquí y es perfecto”: así dio la bienvenida a su cuarto hijo Kim Kardashian.

A través de sus redes sociales, la estrella del reality show “Keeping up with The Kardashian” se pronunció sobre la llegada de su bebé, el segundo gestado mediante vientre subrogado.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ✨