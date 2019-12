Daysi Báez, persona poderosa de People en Español 2019, visita De Sol a Sol

Daysi Báez, una de las 25 mujeres más poderosas de People en Español, visitó este viernes la revista De Sol a Sol y disfrutó junto a las presentadores una mañana amena cargada de mucha música y talento nicaragüense.

Báez inició su carrera periodística como presentadora de televisión de noticias. Fue la primera persona con discapacidad en el país en asumir tan importante labor. Conocé más de sus inicios y del premio que recibió en la siguiente entrevista:

Daysi Báez fue elegida mediante el voto popular como una de las mujeres más poderosas de la revista People en Español. Esto fue lo que escribió la prestigiosa revista sobre Báez:

La ahijada de María Celeste Arrarás ganó el voto popular en PeopleEnEspañol.com y la admiración de su colega por su talento y tenacidad. La nicaragüense Daisy Báez, de 32 años, es la primera presentadora con discapacidad que ha conquistado la televisión en su país. “Luchar era la única opción. Me he caído un millón de veces y me he levantado”, dice Báez, quien nació con una atrofia motora que afecta los nervios de sus extremidades. Hoy lucha por cumplir su próximo sueño, llegar a la televisión en Estados Unidos, y ofrecer charlas motivacionales para inspirar a otros a vivir sin límites.