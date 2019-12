10 candidatas disputarán la corona de Miss Nicaragua 2019

Un total de 10 candidatas de los departamentos de Managua, Masaya, Jinotega, Estelí, Puerto Cabezas, Carazo y León fueron presentadas este sábado como los rostros oficiales al certamen más importante del país Miss Nicaragua 2019.

Karen Celeberti, organizadora del concurso de belleza expresó que realizar el evento significó en reto, debido a la situación económica que atraviesa Nicaragua. Tuvo que tocar varias puertas para realizar el evento que resalta la belleza de la mujer nicaragüense.

"Hoy con mucho esfuerzo, trabajando con las uñas, ya no me quedaron, prestando y pidiendo patrocinio. Me dicen sí, me dicen no, pero estamos de regreso y más convencidas de que nuestro rol es aportar de manera propositiva a nuestra Nicaragua", resaltó Celeberti.

Este año el certamen lleva el lema "Emprendiendo a ser Miss" en apoyo a las mujeres que han decidido emprender en una situación de crisis.

Las 10 candidatas durante el proceso del concurso se hacen acompañar de una emprendedora que además de brindarle consejos empresariales, las motivan para que las candidatas tomen la iniciativa en un futuro de emprender y crear su propia empresa.

"En esta nueva etapa hemos logrado reclutar a 10 mujeres emprendedoras que a través de sus talentos, esfuerzo y dedicación, nos honran de servirnos como voceras, socias, hermanas y como nicaragüenses nos apoyemos”, resaltó la Organización de Miss Nicaragua 2019.

Durante la presentación oficial, las 10 mujeres más bellas del país desfilaron por la tarima con trajes típicos de Nicaragua, lucieron sus destrezas y habilidades con el público que se dio cita en el Hotel Holiday Inn.

La gala de coronación de Miss Nicaragua 2019 se realizará el próximo 17 de agosto y será transmitido en el Fan Page de Facebook de Miss Nicaragua a partir de las 7:00 P.M.