Revista de Sol a Sol rinde homenaje a José José

Cantautores nicaragüenses rinden homenaje al Príncipe de la Canción, José José. El reconocido cantante visitó el país en tres ocasiones; su primera visita la realizó en 1977 y la segunda en 1993, en ambas realizó un concierto para deleitar a todos los nicaragüenses con su música romántica. La última vez que vino a Nicaragua fue en el año 2011, pero esa vez el motivo de su visita fue para apoyar el Teletón.

El cantautor nicaragüense, Nieves Martínez y Walter Hernández, vocalista de la Nueva Compañía brindaron tributo a José José en la Revista de Sol a Sol.

Hernández tuvo la oportunidad de conocer al ídolo musical durante una de sus presentaciones, expresó que creció “escuchando su música" y para sus padres su "música era sagrada", también recuerda que "todos los domingos amanecían escuchando sus temas musicales”.

Además, el productor de la «Revista del Mediodía», Mario Delgadillo y Daniel Malespín, Gerente de seguridad de Premier Producciones, también tuvieron la oportunidad de conocer al emblemático artista y compartir tiempo con él.

Me quedé sorprendido cuando conocí a José José por la amenidad, como si me conociera desde hace tiempo. Me pareció una persona humilde a pesar de su trayectoria profesional, agregó Delgadillo.