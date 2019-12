Ratifican orden de captura para actor de “Patito Feo” acusado por violación en Nicaragua

Ante la petición de la defensa del actor Juan Darthés, de revocar la orden de captura internacional en su contra, el juez del Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Celso Urbina, refirmó su decisión de girar orden de captura.

Juan Darthés es acusado ante las autoridades de Nicaragua por violación agravada, luego que la actriz argentina Thelma Fardin denunciara que el actor la violó durante una gira en Managua en 2009, cuando el elenco de la telenovela “Patito Feo”, de la cual ambos eran protagonistas, estaba en una gira por toda Latinoamérica.

Juan Darthés interpretó al papá de “Patito Feo” en la telenovela.

La actriz Thelma Fardin a través de un video publicado en diciembre de 2018 denunció públicamente a Juan Darthés, a quien señaló de obligarla a sostener relaciones sexuales cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras estaban hospedados en un hotel en Managua.

“En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años… Me comenzó a besar mi cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me dijo que le tocara y me dijo 'mirá como me ponés' haciendome sentir su erección. Comenzó a practicarme sexo oral, yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación”, relató la actriz a través de un video publicado en sus redes sociales.

Thelma Fardin viajó en 2018 a Nicaragua para interponer la denuncia contra Juan Darthés, sin embargo fue hasta un año después (16 de octubre de 2019) que las autoridades nicaragüenses aceptaron la acusación contra el actor y emitieron una orden de captura internacional.

El abogado de Darthés también solicitó esta semana al juez, incluir en la acusación por violación agravada, pruebas que están relacionadas con la vida de la víctima íntima de la actriz, petición que tampoco fue aceptada por el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua.

La existencia de orden de captura para Darthés fue confirmada por la abogada de Thelma Fardin, Eilyn Cruz.

“Ya giró la orden de detención y captura del actor Juan Darthés, atendiendo una petición del Ministerio Público (fiscalía)”, confirmó a la agencia AFP la representante legal de Thelma Fardin.

De acuerdo con la abogada, la petición fue notificada el viernes pasado a la policía nicaragüense para que a través de la Policía Internacional (Interpol), Juan Darthés sea circulado en Brasil, de donde es originario.

Si las autoridades de Brasil no autorizan la extradición del actor, una vez agotadas todas las vías en Nicaragua, el actor podría ser acusado ante los tribunales brasileños, según la abogada.