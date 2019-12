La misteriosa enfermedad que padece Ariana Grande

La cantante Ariana Grande, confirmó que no se encuentra bien de salud a causa de una enfermedad desconocida y que podría cancelar varios conciertos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Ariana Grande asegura que en los últimos meses no ha estado en las mejores condiciones y que aunque ha intentado esforzarse para darlo todo, siente muchas molestias que se lo impiden.

"Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La cantante además dijo que no sabe qué le ocurre, pero confirmó que siente mucho dolor y que le cuesta respirar. En las fotos que compartió en sus redes sociales se aprecia que está recibiendo tratamiento.

Según el comunicado, las molestias comenzaron en octubre pasado tras dos conciertos en Londres.

“Estoy visitando a mi médico y esforzándome al máximo para ponerme mejor para mi concierto. La última cosa que quisiera sería cancelar un show con tan poco tiempo de antelación. De verdad que aprecio cada uno de esos momentos... La verdad es que no sé qué está pasando con mi cuerpo ahora mismo y quiero averiguarlo”, confesó la artista.

Ariana Grande se vio obligada a cancelar el concierto que tenía programado para este domingo en Lexington.

También ha advertido de que su gira, Sweetener World Tour, podría verse cancelada si no se recupera pronto.

Tras la publicación la cantante ha recibido muchos mensajes de solidaridad.

“Estoy tomando medicinas y haciendo todo lo posible para superarlo. Mamá y mis amigos me están cuidado. Tengo una sensación de miedo. Los quiero a todos con mi corazón y los mantendré informados. No puedo decirles cuánto los amo y aprecio a todos por expresarse afectivamente. Qué bendición es tenerlos en mi vida”, escribió en su cuenta de twitter.