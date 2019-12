Selena Gómez involucrada en una nueva polémica

Después de dos años fuera de los escenarios, la cantante estadounidense Selena Gómez, reapareció con una espectacular presentación en los American Music Awards, sin embargo videos filtrados luego del show la han puesto en una nueva polémica.

En los videos compartidos en las redes sociales se puede observar a Selena Gómez llegar a la alfombra roja de los American Music Awards tambaleándose, la artista apenas podía sostenerse de pie.

El actuar de Selena Gómez han sido interpretado por sus fans de dos maneras.

Una de las teorías es que Selena Gómez llegó ebria a su presentación y la otra es que tuvo un ataque de pánico debido a que tenía mucho tiempo fuera de los escenarios.

Cuando Selena Gómez subió al escenario del Teatro Microsoft en Los Ángeles durante los American Music Awards, claramente no fue su mejor actuación y mientras interpretaba sus más recientes sencillos su voz se escuchaba temblorosa y hasta estaba desafinada.

Según la revista People, Selena Gómez sufrió un ataque de pánico detrás del escenario justo antes de que interpretara sus nuevas canciones, ‘Lose You to Love Me’ y ‘Look at Her Now’.

En la interpretación de su canción "Lose you to love me", la cual habla especialmente sobre su relación con Justin Bieber, la cantante se escuchaba muy nerviosa y desafinada, por lo que críticos de la música aseguran que se debe a que esta canción le trae muchos recuerdos a Selena.

Hasta el momento Selena Gómez no ha desmentido ninguna de las hipótesis.