Un año después, Adriana Paniagua revela el momento más incómodo que vivió en Miss Universo

La ex Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua confesó este viernes el que pudo ser su momento más estresante e incómodo durante su participación en Miss Universo, el año pasado en Tailandia.

Adriana Paniagua hizo la confesión un año después de su participación en Miss Universo y el mismo día en que la nicaragüense Inés López desfilaba en las preliminares del concurso de belleza más importante del mundo, el cual este 2019 se realiza en Estados Unidos.

En una de tres fotografías que compartió Adriana Paniagua en su cuenta de Instagram, se puede apreciar el momento en que le arreglan un diente que se le había quebrado pocas horas antes de su entrevista con el jurado, una de las actividades más importes en la clasificación de este concurso de belleza.

“Un día atrasado, recordando mi look de mi entrevista con el jurado. Un vestido con mucho significado para un día tan importante. Un diseño de Masaya y pintado a mano por un artista, me acuerdo que me preguntó por el vestido uno de los jurados. Ese día no les había contado que por el estrés en la madrugada me quebré el diente, gracias a Dios mi dentista estaba en Tailandia y me pude escapar un rato antes de la entrevista, ¡que locura! A veces nos pasan cosas que las personas no ven detrás de la foto y las experiencias, por eso siempre es importante no criticar y ponernos en los zapatos de los demás”, escribió la belleza nicaragüense, quien ahora se encuentra conquistando las pasarelas de Estados Unidos.

Adriana Paniagua también aprovechó las redes sociales para desearle lo mejor a su sucesora, Inés López, quien la noche de ayer desfiló en las preliminares y que este domingo se lucirá en la gala final de Miss Universo en representación del pueblo nicaragüense.