1917, la gran sorpresa en los Globo de Oro

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood realizó la noche de este domingo la 77ª entrega de los premios Globo de Oro a lo mejor del cine y la televisión, la cual es considerado una antesala a los premios Oscar.

Vos TV te comparte un resumen de los mejores premios de la noche.

El largometraje que retrata la vida de dos jóvenes soldados británicos: "1917", fue la sorpresa de la noche al llevarse los reconocimientos a Mejor Película Drama y a Mejor Director (Sam Mendes).

Quentin Tarantino y su película Érase una vez en Hollywood, fue la película más galardonada con un total de tres estatuillas.

Sin duda, uno de los premios más esperados era la categoría a mejor actor en drama, el cual ganó Joaquin Phoenix por su papel en el Joker.

Renée Zellweger se llevó la estatuilla a mejor actriz, por su papel protagonista en "Judy".



Otros premios

Mejor Película de Animación: Mr Link

Mejor Película Extranjera: Parásitos

Mejor Guión: Historia de un matrimonio

Mejor Actriz de Comedia o Musical: Awkwafina -' The Farewell

Mejor Actor de Comedia o Musical: Taron Egerton - Rocketman

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern - Historia de un matrimonio

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt - 'Érase una vez en... Hollywood'

Mejor Canción: Rocketman

Mejor Banda Sonora: Joker

Televisión

The Crown se llevó la estatuilla a mejor serie de televisión y ‘Chernobyl’ se llevó el galardón por mejor serie limitada.

Tom Hanks y Ellen DeGeneres fueron premiados con un Golden Globe especial, con el cual, honraron la trayectoria de éstas dos grandes personalidades.

Discurso de Joaquín Phoenix

En su discurso durante la 77ª de la ceremonia de los Globo de Oro, Joaquín Phoenix habló sobre el cambio climático.

"A mis co-nominados, sabemos que no hay ninguna mala competencia entre nosotros, esto es puro marketing. Ustedes me inspiran y no puedo creer las hermosas actuaciones que han hecho durante este año, y sé que la gente lo ha mencionado, pero realmente me siento honrado de compartir nominaciones con ustedes. "No quiero cargármelo todo, no quiero agitar las aguas, pero ya están agitadas. Está muy bien desearle lo mejor a Australia, pero no sirve de nada. Yo no he sido siempre el tipo más virtuoso, estoy aprendiendo mucho. Espero que todos juntos podamos unirnos y realizar cambios reales. Está muy bien pedir el voto, pero a veces tenemos que asumir la responsabilidad nosotros mismos y hacer cambios y sacrificios en nuestras vidas. Espero que no necesitemos jets privados para ir a Palm Springs. Yo intentaré portarme mejor. Espero que vosotros también", meció Phoenix.