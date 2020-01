Presentan nuevas denuncias contra Harvey Weinstein mientras inicia su juicio en Nueva York

El mismo día en el que el productor de cine Harvey Weinstein se presentó en la Corte Suprema de Nueva York, para iniciar el juicio en el que enfrentará cinco cargos por abuso sexual y violación, la Fiscalía del condado de Los Ángeles lo ha acusado por supuestamente haber violado a una mujer y por haber agredido sexualmente a otra.

La fiscal distrital del condado, Jackie Lacey, confirmó que Weinstein enfrenta cargos por presunta violación de una mujer y posible agresión sexual de otra en 2013, hechos ocurridos en dos noches sucesivas durante la semana de los premios Oscar.

Durante el inicio del juicio contra el famoso productor de cine colectivos feministas y actrices protestaron en la puerta de la corte.

Luego de estar en la cúspide de Hollywood, la carrera de Harvey Weinstein se derrumbó en octubre de 2018 después de que The New York Times y The New Yorker publicaran historias que detallaban numerosas acusaciones de acoso sexual y agresión contra él.

Las denuncias contra Harvey Weinstein también promovieron el movimiento Metoo (Yo también, en español), una campaña que promovía que las personas víctimas de violación y acoso hicieran públicas sus denuncias.

Ante la gran influencia del Metoo más de 80 mujeres de la industria del cine han presentado historias similares a la de Weinstein, quien supuestamente usó su poder e influencia para aprovecharse de las jóvenes asistentes y actrices durante varias décadas.

Weinstein por su parte ha negado todas las acusaciones en su contra, sin embargo será en el juicio que se determinará su culpabilidad o inocencia.

La fiscal indicó que Weinstein podría presentarse ante un tribunal en Los Ángeles una vez que culmine el juicio en Nueva York. En caso de ser hallado culpable, el productor cinematográfico enfrentaría hasta 28 años de prisión.