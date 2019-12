Dua Lipa y BLACKPINK, la colaboración del momento

“Kiss and Make Up” es la colaboración que Dua Lipa ha lanzado con la agrupación femenina de K-pop, BLACKPINK, y que se ha abierto paso en diferentes listas musicales como iTunes y Spotify.

La canción ha dado de qué hablar en las redes sociales, debido a su ritmo pegajoso y sus letras bilingües, ya que es interpretada en inglés y coreano.

Este tema forma parte de la edición completo del disco homónimo de la intérprete de “New rules” y fue lanzado el pasado 18 de octubre.

NO PUEDO SACARME DE LA CABEZA KISS AND MAKE UP, ASH. — Britt🌸 (@SN0WM00NLIGHT) 20 de octubre de 2018

Nunca ame tanto una cancion de dua lipa como Kiss Me And Make Up con Blackpink ESA MUJER SE MERECE UN ALTAR EN EL CIELOOO — Judy (@_CaseyLynch_) 22 de octubre de 2018

No me gusta para nada el k-pop pero tengo que aceptar que Kiss and make up de Dua Lipa con Blackpink me gustó. — Carlos Pérez Diéguez (@cali_pd) 22 de octubre de 2018

Según detalla la revista Billboard en su sitio web, antes de este lanzamiento Dua Lipa ha pasado 67 semanas en la lista de Billboard 200, alcanzando su puesto máximo en el número 27 en la tabla del 17 de febrero.

En cuanto a BLACKPINK, las chicas regresan a las listas desde que “Ddu-Du Ddu -Du” debutó en el Hot 100 de Billboard en el puesto número 55 tras su lanzamiento en junio, siendo la canción que ha llegado más alto en esta lista de un grupo femenino de K-pop en la historia.

Aunque la canción aún no posee un video oficial, el audio lanzado en YouTube supera las 13 millones de reproducciones en solo cuatro días.

Este trabajo se suma a otras colaboraciones como Super Junior y Reik, quienes lanzaron el sencillo “Otra vez”; además de “IDOL”, de BTS junto a Nicky Minaj.