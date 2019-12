La petición de Adriana Paniagua a la Inmaculada Concepción de María

Con mucho fervor, Miss Nicaragua 2018 Adriana Paniagua, recuerda a la tierra que la vio nacer. Este 7 de diciembre, día en que en el país de lagos y volcanes se conmemora un año más de la tradicional celebración a la imagen de la Inmaculada Concepción de María, la reina de belleza emitió un mensaje conmovedor a todos sus seguidores.

"NICARAGUA gracias por regalarme tanto, gracias por hacerme quererte cada día mas y gracias por hacerme sentir orgullosamente PINOLERA", escribió Adriana en sus redes sociales.

En los últimos días, la beldad nicaragüense ha seguido un estricto itinerario previo a la final del certamen de Miss Universo, el más reciente ha sido la grabación de su presentación para la gala que se celebrará el próximo domingo 16 de diciembre en Tailandia.

Esos días, según Adriana, le han servido para reflexionar sobre toda la trayectoria que ha recorrido para su presentación en dicho concurso.

En cada oportunidad, Adriana Paniagua ha manifestado que dará todo sí para dejar en alto el nombre de Nicaragua en el certamen.

"Esto es por ustedes y para ustedes. Por aquellos que hoy no pueden ver la luz, por aquellos que no pueden disfrutar un día más en esta vida y por lo que no tienen voz".