Adriana Paniagua se nos casa

8:49 a.m.

Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua, reveló tremenda noticia a sus fans. En una publicación en su cuenta de Instagram anunció este miércoles 19 de diciembre que su novio, ahora prometido, Francisco Zavala le propuso matrimonio en Tailandia.

"Pasaré el resto de mis días con mi mejor amigo, el que me perdona, me entiende, me inspira y siempre está apoyándome", señaló Paniagua en sus redes sociales.

Paniagua y Zavala llevan poco más de un año de relación.

La mágica proposición se dio en la provincia Chiang Mai, en Tailandia, lugar que destaca a nivel mundial por sus imponentes paisajes e históricos templos.

Lea: Adriana Paniagua responde comentarios maliciosos sobre su participación en Miss Universo

¿Como fue la propuesta?

En un globo aerostático, a 2,000 mil pies de altura. Así fue como Francisco Zavala sorprendió a Miss Nicaragua 2018. Un hermosos ramo de rosas rojas, y un romántico mensaje en un fondo color rojo pasión, se le hizo una de las preguntas más importantes a Paniagua: Will you marry me? (¿Te casarías conmigo?). Sin rechistar, la beldad nicaragüenses contestó con un rotundo ¡Sí!

"Este año realmente ha sido un año difícil pero Dios no termina de sorprenderme. Todo tiene su tiempo y su momento", comentó Miss Nicaragua 2018.

El 2018 le sigue dando buenas noticias a la actual reina de belleza nicaragüense, quien no perdió tiempo en compartir su dicha con todos sus seguidores.