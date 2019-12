Sorpresas en la gala 91 de los Premios Oscar

En una gala donde no hubo presentadores oficiales, el domingo 24 de febrero se realizó la edición número 91 de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). Una noche cargada de sorpresas, empezando con la ganadora a “Mejor actriz”, Olivia Colman, que al momento de ser anunciada no podía creerse la noticia. La gran favorita por Latinoamérica, Roma, se alzó con 3 estatuillas, entre las que destacan “Mejor dirección” para Alfonso Cuarón.

A continuación te presentamos los ganadores de las categorías y los momentos más importantes del evento:

Mejor película: Green Book.

Mejor dirección: Alfonso Cuarón (Roma).

Mejor actor: Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

Mejor actriz: Olivia Colman (La Favorita).

Mejor actriz de reparto: Regina King (El blues de Beale Street).

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali (Green Book).

Mejor guion original: Nick Vallelongala, Brian Currie y Peter Farrelly por Green Book.

Mejor guion adaptado: Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee por Infiltrado en el KKKlan.

Mejor documental: Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi por Free Solo.

Mejor maquillaje: Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia DeHaney por El vicio del poder.

Mejor vestuario: Ruth E. Carter por Black Panther.

Mejor diseño de producción: Hannah Beachler por Black Panther.

Mejor fotografía: Alfonso Cuarón (Roma).

Mejor edición de sonido: John Warhurst (Bohemian Rhapsody).

Mejor mezcla de sonido: Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali (Bohemian Rhapsody).

Mejor película de habla extranjera: Roma (México) de Alfonso Cuarón.

Mejor montaje: John Ottman (Bohemian Rhapsody).

Mejor película animada: Spider-man: un nuevo universo de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman.

Mejor corto animado: Bao, de Domee Shi.

Mejor cortometraje documental: Período, el final de la oración de Raya Zehtabchi.

Mejores efectos especiales: Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm (El primer hombre).

Mejor cortometraje de ficción: Skin de Guy Nattiv.

