Renuncia Theresa May como primer ministra de Reino Unido

El próximo 7 de junio se hará efectiva la renuncia de la primer ministra Británica y Líder del Partido Conservador Theresa May, tras no haber logrado mayores avances en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido como “Brexit”.

Durante una conferencia de prensa, May no pudo contener la tristeza tras su decisión, sin embargo, reconoció que “ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país”.

Mientras, la funcionaria quedará como primer ministra interina en tanto el Partido Conservador encuentra un nuevo líder.

May lamentó que todos sus esfuerzo por sacar adelante el Bretix no hayan tenido frutos. “Mi suceso deberá lograr en el Parlamento el consenso que yo no he alcanzado, pero para ello todas las partes deberán estar dispuesta a comprometerse”, manifestó.