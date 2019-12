El símbolo de lucha para muchos migrantes: Carola Rackete, detenida tras rescatar a 52 migrantes

Carola Rackete, se convirtió en símbolo de lucha tras rescatar a migrantes náufragos en peligro. El pasado 12 de junio rescató a 52 migrantes que se encontraban en medio del mar Mediterráneo intentando escapar de sus países de origen. Doce de ellos fueron atendidos con urgencia por riesgo de muerte. Los demás fueron detenidos, junto con el resto de la tripulación y la joven capitana.

🔵 Statement of our Captain, #CarolaRackete, before entering Port with the #SeaWatch3.



“We are proud of our captain, she did exactly the right thing. She upheld the law of the sea and brought people to safety." – #SeaWatch chairman Johannes Bayer pic.twitter.com/lfZ16Pq9F1