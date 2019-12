El sueño de un inmigrante se transforma en una pesadilla

Informe presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), preocupa a muchos. El informe destaca las pésimas condiciones que se encuentran los inmigrantes que intentaron llegar a Estados Unidos (EE.UU) ilegalmente. La policía fronteriza ha definido esta problemática social como “bomba de relojería”. El tiempo pasa y la cantidad de personas detenidas van aumento cada día.

La inspección se llevó acabo en junio, visitando varios centros de detención cerca de la frontera de México. Entre ellos se encontraban menores de edad, jóvenes y adultos. La Patrulla Fronteriza de EE.UU mantenía detenidos a 8,000 migrantes y más de 3,000 personas detenidas por más de 72 horas, sobrepasando el límite para que los inmigrantes sean procesados, según lo contempla la ley.

Según el informe, existen más de 2,600 menores detenidos, esperando ser trasladados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Los lugares de detención no prestan las condiciones necesarias para que estos infantes puedan sobrevivir más tiempo. El exceso de personas, evita que la atención no sea buena.

Según las denuncias recibidas, la comida no es la adecuada, no tienen cepillos de dientes, ropa limpia, jabones para el aseo personal, etc. “En algunas Patrullas Fronteriza que visitamos, los niños no tenían acceso a duchas. En los centros no hay ropa para cambiarse”, expresaron inspectores del Gobierno.

Centenares de familias abandonan sus hogares en busca de un “mejor futuro”, pero no todos tienen la oportunidad de lograr ese sueño. Despedirte de tus seres queridos y dejar el lugar donde creciste o viste crecer a tus hijos, no debe ser nada fácil. Ahora sus sueños se han visto incompletos, viviendo una pesadilla en presión.