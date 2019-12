Más sanciones para Venezuela, Trump ordena congelar todos los activos existentes en EE.UU.

Más sanciones para el pueblo venezolano, esta vez Donald Trump, presidente de Estados Unidos ordenó la noche de este lunes congelar todos los activos de Venezuela existentes en territorio estadounidense.

Trump argumentó en una carta dirigida a los líderes del Congreso que:

He determinado que es necesario bloquear las propiedades del Gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro.

Los activos ahora "están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni manejados”, se lee en la orden ejecutiva. La orden no detalla qué bienes mantenía Venezuela en territorio estadounidense, por lo que no está claro el alcance que tendrá la medida.

Estas sanciones se realizaron con el objetivo de impedir el acceso de Nicolás Maduro y su entorno al sistema financiero internacional, así como profundizar su aislamiento. El mandatario estadounidense considera que Maduro es un gobernante ilegítimo, por lo tanto, las sanciones es una medida para forzar su salida del poder.

Trump una vez más ejerce presión al gobierno de Nicolás Maduro, después de una serie de sanciones impuestas por su gobierno, estas medidas afectarán grandemente al pueblo venezolano. Es la primera vez que Washington aplica medidas de este tipo contra un gobierno en más de 30 años, actualmente solo se ha mantenido contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte.