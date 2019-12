Donald Trump despide al Asesor de Seguridad Nacional John Bolton

El presidente estadounidense anunció este martes por medio de su cuenta oficial de Twitter el despido de John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de EE.UU.

“Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración, y por lo tanto…”, escribió Trump en su primer tuits (traducido a español).

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

“....le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo Asesor de Seguridad Nacional”, continuó escribiendo el presidente en su segundo tuits (traducido a español).

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

La decisión que tomó el presidente Trump de despedir a Bolton fue por las contracciones que tenía con el Secretario de Estado Mike Pompeo y otros funcionarios de la administración.

"Al presidente no le gustaron muchas de sus políticas, tenían desacuerdos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

Bolton no demoró en responder los comentarios del mandatario, respondiendo: "Anoche ofrecí renunciar y el presidente Trump dijo: "Hablemos de eso mañana", señaló sin dar más detalles.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

Bolton, exembajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, tomó posesión del cargo en abril de 2018 y fue el tercero en ocupar ese cargo en el gobierno de Trump.