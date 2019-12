Expresidente Lula sale de prisión tras ser condenado a 8 años de cárcel

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva salió de la cárcel luego de permancer 580 días preso.



Lula fue beneficiado por una decisión del Tribunal Supremo de Brasil, para que cumpla en libertad una condena a 8 años y 10 meses, por corrupción y blanqueo de dinero.



“Necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Justicia. Trabajaron para criminalizar a la izquierda, a Lula y al Partido de los Trabajadores”, dijo Lula al salir de la cárcel.



El ex mandatario salió de la cárcel a las cinco de la tarde del viernes (hora local).



Al salir de las instalaciones de la Policía Federal de Curitiba, Lula fue recibido por familiares, simpatizantes y correligionarios.



El exmandatario de 74 años que estaba recluido desde el pasado 7 de abril del 2018, llegó este sábado al sindicato en que se atrincheró en abril de 2018, cuando se ordenó su prisión.



Este sábado Lula fue recibido por cientos de personas que se aglomeraron en la sede del sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, donde había iniciado la carrera política que le llevó finalmente a la Presidencia, en 2003.



“Amantes de la libertad y del bien, somos mayoría. No podemos cometer errores. Sin norte ni mando, hasta la mejor tropa dispara para todas partes, inclusive contra los amigos. No den munición al canalla, que momentáneamente está libre, pero cargado de culpa”, escribió Lula en su cuenta de Twitter.