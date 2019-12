Senadora asume presidencia de Bolivia

La senadora opositora Jeanine Añez se autoproclamó este martes presidenta interina de Bolivia.



La presidencia interina fue tomada por Jeanine Añez durante una sesión legislativa.



Jeanine Añez dijo que su proclamación se da ante "la necesidad de crear un clima de paz social" en el país.



Bolivia se encuentra en una incertidumbre política ante la renuncia de Evo Morales y varios funcionarios de su Gobierno.



"Aquí se está ante una sucesión constitucional originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del Presidente y Vicepresidente, lo que significa que conforme al texto de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato como Presidenta del Estado, disposición prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país", expresó Jeanine Añez.



La funcionaria dijo que pretendían llamar a elecciones lo más pronto posible, además criticó la ausencia de asambleístas del partido al que pertenecía Evo Morales durante la sesión de hoy.



“Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para canalizar la presencia de los asambleístas de las tres fuerzas políticas, sin embargo, los parlamentarios del MAS no se han hecho presentes han expresado públicamente su decisión de no participar”, expresó Jeanine Añez.