Evo Morales pide ayuda para su manutención

10:13 a.m.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra asilado en México, solicitó este miércoles ayuda para su manutención.

Tras 15 días de haber llegado a México, Morales, anunció que ya no se hospedaría en el Campo Militar No. 1 de las Fuerzas Armadas de este país y que se mudaría otro lugar, el cual no precisó y que ahora su manutención correrá por su cuenta, por lo que pidió a los mexicanos y embajadores a que le apoyen económicamente para poder mantenerse.

"Desde anoche nos trasladamos a otro lugar con cooperación, claro. Ahora que salimos del Campo Militar, tenemos que comenzarnos a financiar nuestra estadía. Ha sido difícil encontrar. Siempre está la cooperación de hermanos de México y también de embajadores de otros países", declaró Morales.

Evo Morales llegó a México el pasado 12 de noviembre junto a Gabriela Montaño, su exministra de salud y del ex vicepresidente, Álvaro García Linera, dos días después de haber renunciado a la presidencia de Bolivia, luego que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitiera un informe en el que se confirmaba que durante las elecciones presidenciales del 20 de octubre hubo fraude a favor del exmandatario y que el ejército boliviano le recomendara que renunciara.

El ex presidente de Bolivia además denunció que la Interpol giró una ficha azul en su contra.

La ficha azul es solamente para ubicar a la persona que se pretende ser localizada.