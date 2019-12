Erupción en Volcán de Nueva Zelanda deja 5 muertos

Autoridades de Nueva Zelanda confirmaron este lunes la muerte de al menos 5 personas tras la erupción del volcán Whakaari, en White Island, uno de los más activos en el país.

El volcán se ubica en una isla privada al norte de Nueva Zelanda y al momento que entró en actividad las autoridades destacaron que se encontraban unas 50 personas en el lugar.

Last photos: here are the White Island Tour operators rescuing people, timestamp 14:24 (~12-14 minutes after eruption). Endless gratitude to that crew for stepping up as first responders.



I took these and reporters welcome to use with attribution. pic.twitter.com/ITmY1jCezr