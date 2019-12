Papa Francisco pide esperanza para Latinoamérica en su mensaje de Navidad

En su mensaje navideño el Papa Francisco se refirió a la crisis en Venezuela, país para el que pidió la intervención divina para que al pueblo “no le falte el auxilio que necesita”, frente a la crisis económica, política y social que afecta al país desde hace varios años.



El Pontífice pronunció su discurso frente a miles de fieles en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.



El Papa Francisco además pidió “esperanza” para el continente americano “donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas”. También pidió soluciones a las crisis en Oriente Medio y África.



La bendición “Urbi et orbi” se realiza dos veces al año, en Semana Santa y Navidad.



Con respecto a Venezuela el pontífice pidió que “el pequeño Niño de Belén” reanime “al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y no le haga faltar el auxilio que necesita”.



El Papa Francisco además exhortó a la comunidad internacional a “garantizar la seguridad en Oriente Medio, particularmente en Siria”.



El argentino Jorge Bergoglio llamó también a lograr una solución a la crisis política en Líbano y denunció la acción de los grupos extremistas en el continente africano.



"Que el Señor recién nacido sea luz para los pueblos de África, donde perduran situaciones sociales y políticas que a menudo obligan a las personas a emigrar, privándolas de una casa y de una familia. Que haya paz para la población que vive en las regiones orientales de la República Democrática del Congo, martirizada por conflictos persistentes. Que sea consuelo para cuantos son perseguidos a causa de su fe, especialmente los misioneros y los fieles secuestrados, y para cuantos caen víctimas de ataques por parte de grupos extremistas, sobre todo en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria", expresó el pontífice.



En años anteriores el Papa Francisco se ha referido a la crisis de Nicaragua durante el mensaje de Navidad, sin embargo en esta ocasión no habló de esta situación.