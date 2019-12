El regalo de Navidad de Corea del Norte a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Corea del Norte que desista de realizar una prueba de misiles, anunciada por las autoridades de Pyongyang, como forma de disipar la posibilidad de reavivar las tensiones mundiales relacionadas con su programa nuclear.



Corea del Norte no celebra la Navidad. Sin embargo, este año el líder de ese país, Kim Jong-un, advirtió a Donald Trump que, si no eran suspendidas las sanciones económicas que tienen encima por parte de Estados Unidos enviarían de regalo de Navidad una o varias pruebas de misiles.



"Descubriremos cuál es la sorpresa y la trataremos satisfactoriamente", dijo Trump haciendo referencia a la supuesta prueba de misisles que hará Corea del Norte.



El líder norcoreano, Kim Jong Un, prometió un "regalo" no identificado, que podría ser una prueba de misiles, si Estados Unidos no hace concesiones en las conversaciones nucleares para fin de año.



"Todo el mundo tiene sorpresas para mí, pero veremos qué sucede. Las manejo a medida que se van revelando. Tal vez es un buen regalo, tal vez es un regalo en el que me envía un hermoso jarrón en lugar de una prueba de misiles", dijo Trump.



Corea del Norte llevó a cabo este mes una serie de pruebas en su instalación de cohetes Sohae, luego de varios lanzamientos de armas en las últimas semanas.