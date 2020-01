Todos los tripulantes del Boeing 737 de Ucrania fallecieron minutos después de despegar

Tan solo dos minutos después de haber despegado en el aeropuerto internacional de Teherán (capital de Irán) una aeronave, con 167 personas abordo y 9 tripulantes, se estrelló.

El destino del avión, un Boeing 737, era Kiev, la capital de Ucrania.

Medio iraníes reportaron que el avión tuvo problemas técnicos, sin embargo, el avión había sido sometido a una revisión dos días antes del despegue, confirmó la compañía Ukraine International Airlines

Al tocar el suelo, rápidamente la aeronave se incendió.

El canciller de Ucrania comunicó en su cuenta de Twitter que en el avión iban 82 iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, tres alemanes y 3 británicos; todos ellos murieron.

Hasta el momento no se han esclarecido a cabalidad las causas del accidente. Una investigación para determinar las razones del hecho ya inició con las partes involucradas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski recomendó no hacer especulaciones sobre el accidente por lo que solicitó no difundir versiones no verificadas del hecho.