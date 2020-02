Bukele amenaza con disolver el Parlamento de El Salvador

Militarizada, con custodia policial y con francotiradores en algunos edificios cercanos, así permaneció la tarde de este domingo la Asamblea Legislativa de El Salvador, tras la convocatoria que realizó el Consejo de Ministros por orden del presidente de ese país, Nayib Bukele para una sesión extraordinaria que buscaba aprobar un préstamo de 109 millones de dólares que el ejecutivo requiere para poner en marcha la tercera fase de un Plan de Control Territorial.



A pesar de la convocatoria, la aprobación del préstamo tendrá que esperar, pues Bukele se vio obligado a posponer la sesión para una semana más ya que de los 84 diputados que conforman el poder legislativo sólo una veintena hicieron acto de presencia, entre ellos el partido GANA, PCN, PDC y uno no partidario.



"Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora es muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a tomar en manos de Dios”, expresó Bukele y enseguida hizo una oración.



La sesión extraordinaria ha avivado las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo, en este sentido el presidente del Parlamento y diputado del PCN, Mario Ponce, llamó a evitar "roces entre el ejecutivo y el legislativo" y a seguir trabajando por construir espacios de diálogo para darle una respuesta al país en el tema de seguridad.





"Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios. Una semana... en una semana nos convocamos acá, los vamos a convocar como Consejo de Ministros y si no aprueban yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución", advirtió Bukele refiriéndose al derecho de la ciudadanía a la insurrección.



El partido opositor FMLN, uno de los grandes ausentes a la sesión extraordinaria de este domingo, a través de un comunicado argumentó que la decisión de ese partido de no participar fue "porque en sesión plenaria del día viernes 7 de febrero, con 64 votos, la Asamblea Legislativa como órgano legítimo del Estado, decidió luego de una interpretación que la convocatoria era "improcedente".