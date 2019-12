Brasil no recibirá a autoridades nicaragüenses en investidura de Jair Bolsonaro

Debido a las graves violaciones cometidas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega al pueblo de Nicaragua, Brasil no recibirá a las autoridades de esta nación centroamericana en la próxima investidura de Jair Bolsonaro, quien asumirá la presidencia del país carioca el próximo 1 de enero.

La noticia fue confirmada por el nuevo canciller de Brasil, Ernesto Araújo.

A posse do PR Bolsonaro marcará o início de um governo com postura firme e clara na defesa da liberdade. Com esse propósito e frente às violações do regime Ortega contra a liberdade do povo da Nicarágua, nenhum representante desse regime será recebido no evento do dia 1°.